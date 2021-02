Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per il colpo da 30 milioni

Calciomercato Milan | Maldini e Massara sfidano la Juventus per il colpo da 30 milioni di euro: l’attaccante è ambito anche da altri club

Il Milan, nonostante lo scotto dell’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Inter, è al primo posto in classifica in campionato e qualificato ai sedicesimi di Europa League. L’anno prossimo, a meno di catastrofi, giocherà in Champions e quindi, nonostante la crisi economica, gli investimenti saranno ambiziosi anche se ponderati.

In tal senso, Maldini e Massara starebbero valutando diversi colpi estivi in avanti, tra cui Thauvin ed Otavio. Il preferito di Maldini attualmente sarebbe Jeremie Boga del Sassuolo che, visto il contratto in scadenza nel 2022, costa all’incirca 25-30 milioni di euro. Per accaparrarselo però c’è bisogno di battere la concorrenza della Juventus, ma anche di Atalanta, Napoli ed Atletico Madrid.

Calciomercato Milan, pressing su Belotti per l’estate

Il futuro in attacco del Milan potrebbe seriamente chiamarsi Andrea Belotti. Il calciatore è concentrato nella rincorsa alla salvezza con il suo Torino, ma sogna la maglia rossonera essendone tifoso. Il suo contratto con i granata termina a giugno del 2022 e, nelle ultime settimane, i primi contatti per il rinnovo non avrebbero dato i frutti sperati.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, i granata per cederlo potrebbero chiedere circa 30 milioni di euro in estate. Il Milan intanto resta alla finestra ad osservare gli eventuali sviluppi. Altri sono gli attaccanti nel mirino per la prossima stagione e si tratta di Depay del Marsiglia, Scamacca del Genoa ed Halaand del Borussia Dortmund. Qualora i giallorossi non dovessero centrare nemmeno l’obiettivo della qualificazione in Champions a causa dell’andamento altalenante, potrebbero sacrificare il gioiello norvegese per circa 70 milioni di euro.