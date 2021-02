Calciomercato Juventus, tradimento Bonucci: scambio super in Serie A

Clamoroso in casa Juventus, con Bonucci che potrebbe cambiare nuovamente maglia nella prossima sessione di calciomercato: lo attende un’altra big italiana.

Leonardo Bonucci non è più uno dei perni della difesa della Juventus e potrebbe partire nuovamente durante la finestra estiva di calciomercato. Una notizia che non fa dormire sogni tranquilli ai tifosi bianconeri, che hanno ampiamente perdonato il difensore dopo l’anno al Milan. Eppure, stando ai colleghi di calciomercatoweb.it, il 34enne potrebbe cambiare nuovamente maglia. La mossa rientrebbe nella strategia di ringiovanimento della rosa del Ds Fabio Paratici.

Già la scorsa estate, a Torino sono arrivati giovani campioni come Dejan Kulusevski e Weston McKennie, che in poche partite hanno fatto innamorare il pubblico bianconero. Inoltre non bisogna dimenticare l’acuqisto del giovanissimo e talentuoso Matthijs De Ligt dall’Ajax, un’operazione da 75 milioni di euro, per strappare il difensore più promettente del panorama calcistico mondiale. Adesso la Juve sta provando a liberarsi del controttone di Bonucci, che recita 5,5 milioni di euro netti all’anno. Andiamo quindi a vedere dove potrebbe finire il difensore della Nazionale.

Calciomercato Juventus, Bonucci al Napoli: la strategia di Paratici

Questa estate Leonardo Bonucci potrebbe partire nuovamente, stavolta in direzione Napoli. Il difensore juventino abbandonò i bianconeri già nella stagione 2017-2018, andando al Milan. Ma in quell’occasione la scelta fu di cuore, per permettere tutte le cure al figlio affetto da una malattia acuta. Adesso il difensore potrebbe partire per scelta della dirigenza bianconera, pronta a ringiovanire la rosa per permettere il ricambio generazionale.

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è pronto ad intavolare uno scambio con il Napoli. Infatti come riporta calciomercatoweb.it, nel mirino ci sarebbe Kostas Manolas, Il difensore greco non ha convinto pienamente la dirigenza partenope e nell’ultimo periodo ha avuto anche degli screzi interni. Così uno scambio con Bonucci potrebbe convincere il Napoli, che aveva provato a cedere il greco già in estate.

Paratici così farà un tentativo di scambio alla pari che si aggira sui 18-20 milioni, una cifra che permetterebbe ad entrambe le società di fare plusvalenze. Al momento però c’è una bella distanza da colmare con il Napoli. Infatti gli azzurri vorrebbero cedere il difensore solamente per una somma cash. Vedremo se in occasione del match di domenica, le due dirigenze si metteranno al tavolo per discutere sulla possibile trattativa.