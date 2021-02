Anticipazioni GF Vip, questione spinosa da risolvere: ritorno inatteso

Il GF Vip torna in prima serata e nella puntata di oggi saranno molteplici i temi che intratterranno i telespettatori.

Questa sera, venerdì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la trentanovesima puntata del GF Vip. Lo scorso lunedì 8 febbraio sarebbe dovuta andare in onda la finalissima del programma, poi slittata al 1 marzo. Ad attendere i telespettatori, questa sera numerosi colpi di scena tra cui il ritorno di Walter Zenga nella casa.

La leggenda dell’Inter si ritroverà faccia a faccia con entrambi i figli: Andrea, che è nella Casa da due mesi circa, e Nicolò. Padre e figli avranno un definitivo confronto che darà inizio, o meno, a un rapporto tra loro. Riusciranno a chiarirsi?

Anticipazioni GF Vip, questione spinosa da risolvere

Le anticipazioni del GF Vip però non sono finite. Come enunciato nel comunicato, nella puntata di questa sera si parlerà di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, accusati per aver messo in dubbio l’autenticità di Maria Teresa Ruta dopo la vicenda di Baccini. Anche fuori dalla Casa Cristiano Malgioglio ha ancora qualcosa da dire alla Ruta e stasera ci sarà un confronto.

Stefania Orlando sarà coinvolta anche in un’altra questione. C’è stata infatti una pesante discussione con Giulia Salemi in questi giorni e Alfonso Signorini sicuramente ne parlerà con le dirette interessate, anche se nelle ultime ore sembra essere l’armistizio tra le dirette interessate.