Amici 20, due nuovi ingressi nel talent show: chi è stato eliminato – VIDEO

Buone e cattive notizie nel talent show di Maria De Filippi, due nuovi ingressi ed un eliminato: tutte le novità

Una volta entrati nel talent show di Maria De Filippi non bisogna adagiarsi sugli allori e non è matematica la certezza di arrivare al serale, soprattutto viste le numerose sfide che ogni settimana attendono i ragazzi. I professori delle due categorie di Amici 20 mettono sotto costante discussione i loro talentosi allievi, potendosi assumere la libertà di sostituirli in qualsiasi momento con uno sfidante.

In via del tutto eccezionale, però, quest’oggi la maestra di ballo, Alessandra Celentano, ha deciso di far entrare all’interno della scuola di Amici una ballerina senza metterla in sfida. Mentre erano in sala a provare, in particolare, la maestra ha chiesto a Serena, la nuova concorrente, di prenderle una cosa sulla sedia: lì sotto ha trovato la maglia che le permette l’accesso alla scuola di Amici 20. Nessuna sfida, dunque, per la nuova ballerina, anche se la Celentano ha voluto precisare: “Saresti entrata comunque, anche in sfida con Martina o Rosa”.

Amici 20, nuova allieva per la categoria canto: eliminata Elisabetta

Elisabetta Ivankovich era entrata poco fa al posto di Arianna Gianfelici, allieva di Arisa. È stata quest’ultima a comunicare alla cantante del talent show di volerla sostituire con la sfidante, Gaia, pertanto le ha messe in sfida.

Arisa ha convocato le due ragazze in sala prove facendole esibire ed in fine ha assegnato la felpa a Gaia che sarà una nuova allieva della scuola di Amici 20, consegnandole la felpa.