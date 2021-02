Netflix, pronte delle sorprese da non perdere per la primavera

Netflix ha pronte delle sorprese davvero imperdibili in vista della primavera e dedicate a tutti gli utenti: scopriamo di cosa si tratta

Netflix non si ferma mai e, dopo aver rilasciato una moltitudine di serie e film di successo nelle prime settimane del 2021, ha pronte alcune interessanti sorprese per la primavera che tra poco più di 40 giorni farà ufficialmente il suo ingresso. Si tratta di Moxie, Yes Day e Things Heard and Seen: tre film che usciranno tra marzo ed aprile e che, si spera, facciano un enorme successo. Intanto l’azienda americana macina successi giorno per giorno e si allarga sempre di più: negli ultimi giorni è stata inaugurata anche la prima sede italiana, a Roma.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, continuano i problemi: tutti gli utenti in pericolo

Netflix, i tre film di successo (si spera) per la primavera

Moxie uscirà il 12 marzo prossimo e parla di Vivian, una liceale interpretata da Hadley Robinson, che fa amicizia con una nuova studentessa e prende consapevolezza dello status quo sessista che regola la loto istituzione. Pubblica, quindi, una rivista anonima che darà vita ad una rivoluzione femminista.

LEGGI ANCHE—> Twitter e il ban a Donald Trump: presa la decisione definitiva

Yes Day, atteso per lo stesso giorno del film precedente, parla delle vicende di un bambino a cui i genitori, per un giorno all’anno, dicono sì a tutte le sue richieste. In 24 ore qualcosa, però, potrebbe andare storto. Una pellicola che ha l’obiettivo di intrattenere e strappare qualche risata agli utenti ed adatta in particolare alle famiglie.

Things Heard and Seen verrà rilasciato il 30 aprile. Un thriller dalle sfumature drammatiche, parla di una casa maledetta in cui è avvenuto un omicidio irrisolto. Si ispira al romanzo del 2016 di Elizabeth Brundage. Protagonisti della storia sono Amanda Seyfried e James Norton, coppia che si trasferisce da Manhattan ad Hudson Valley, dove la loro vita prenderà una brutta piega.