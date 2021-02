Masterchef 10, sarà lui il vincitore? Spunta un indizio social

Masterchef 10, clamoroso sui social: arriva l’indizio sul vincitore? Ecco cosa è successo.

Masterchef 10, la stagione è ormai entrata nel vivo e come di consueto tra social e non solo inizia già il totovincitore. Ed è proprio dalla rete che arriva un’indicazione apparentemente innocua ma dietro la quale – secondo molti – potrebbe esserci una vera e propria soffiata. Il tutto è nato da un post su Instagram di Francesco Aquila, uno dei partecipanti al programma nonché uno dei favoriti per il successo finale.

Masterchef 10, indizio sul possibile vincitore?

“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto“, scrive lo chef. Ed è proprio tra i commenti che spunta quello che molti hanno letto come un possibile indizio. Tra i vari interventi, infatti, compare anche quello di Carlos Alba, 5° classificato a Masterchef 7 in Spagna, che irrompe con un secco “campione”. L’italiano ringrazia e c’è un rapido scambio di intesa tra le parti. Ma ora il caso è sollevato: c’è qualche retroscena da sapere dietro quel messaggio?