La Vita in Diretta, addio di Matano? Spunta il nome nel nuovo conduttore

La Vita in Diretta potrebbe accogliere un nuovo conduttore, è addio ad Alberto Matano? L’indiscrezione pubblicata su Oggi

Da due edizioni Alberto Matano è il conduttore de La Vita in Diretta. Nel 2019 era affiancato da Lorella Cuccarini, ma dopo 10 anni di co-conduzione, è tornato ad essere l’unico presentatore della trasmissione del pomeriggio di Rai 1. Tuttavia, secondo un’indiscrezione lanciata dalla rivista Oggi, Matano non arriverà lontano e non supererà le due edizioni condotte.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip, ex concorrente sbarca nel mondo del cinema: pubblico incredulo



Stando a quanto riportato, infatti, pare ci sia una piccola guerriglia interna tra due colleghi ed amici: Alberto Matano e Francesco Giorgino. Sembrerebbe che quest’ultimo stia cercando la conduzione di un programma nel pomeriggio, ma il conduttore calabrese non sembra per niente intenzionato a lasciare la presa sul suo programma di successo.

NON PERDERTI > > > Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, terribile scoperta: l’annuncio spaventa i fan – FOTO



La Vita in Diretta, Matano a rischio? Pronto ad essere sostituito da Giorgino

Francesco Giorgino desidera condurre la prossima edizione de La Vita in Diretta a discapito del collega Alberto Matano attualmente al timone del programma. Dal momento in cui Rai 1 dovesse decidere di esaudire il desiderio del conduttore del Tg1 è possibile che il programma prenda uno stampo perlopiù politico:Francesco Giorgino è noto, infatti, per i suoi speciali TG di taglio politico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sanremo 2021, tutti gli artisti e le canzoni in gara



Alberto Matano, dunque, è chiamato a difendere la propria cattedra con un avversario non da poco che sarebbe pronto a prendere il suo posto. Le indiscrezioni potrebbero verificarsi, comunque, a partire dalla prossima edizione de La Vita in Diretta, quindi un ipotetico cambio potrebbe avvenire a partire dal prossimo settembre.