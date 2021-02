iPhone pensa ad un modello foldable: il progetto in stile Samsung

Così come Samsung con il suo Galaxy Z Flip, anche Apple starebbe pensando di lanciare un iPhone foldable

Ormai più di un anno fa, Samsung ha lanciato ufficialmente sul mercato un modello con un design innovativo di smartphone: stiamo parlando del Galaxy Z Flip. Si tratta nello specifico di un device che si piega, garantendo una portabilità migliore con un display che comunque offre prestazioni al top. L’idea ha attirato anche la concorrenza, che potrebbe presto emulare il colosso sudcoreano.

Tra le altre, anche Apple avrebbe in cantiere qualcosa di simile. Pare infatti che, nel futuro prossimo, possa arrivare il primo iPhone pieghevole. Si tratterebbe di una svolta storica per il colosso di Cupertino, che fin qui si è mantenuta sempre su alcuni standard fissi e non ha mai azzardato fino a questo punto.

iPhone foldable, il possibile progetto di Apple

Un iPhone foldable è in arrivo? Forse. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe seriamente pensando di “emulare” il Samsung Galaxy Z Flip e lanciare sul mercato il primo modello di melafonino che si piega. Si tratterebbe sicuramente di una svolta importante rispetto al solito, in quanto mai prima d’ora il colosso di Cupertino aveva azzardato con modelli diversi rispetto alla tradizionale concezione di smartphone.

Al momento si tratta solo di voci, e non ci sono conferme ufficiali a riguardo. Sembra comunque molto difficile che un eventuale iPhone foldable venga lanciato sul mercato già nel prossimo autunno. Si tratterebbe di un lavoro molto lungo e complicato, quasi impossibile da completare nel giro dei prossimi mesi. Più probabile aspettarselo per l’ultimo quadrimestre del 2022.