Giulia De Lellis sta vivendo un periodo d’oro: dopo il ruolo nel film “Genitori vs Influencer” sarà protagonista in prima serata in TV.

Giulia De Lellis sta spiccando il volo. Dopo l’apparizione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante (suo ex fidanzato), la bella influencer ha iniziato a la sua carriera nel mondo della recitazione. Sarà, infatti, una delle protagoniste del nuovo film Genitori vs Influencer dove interpreterà se stessa. I suoi colleghi saranno attori di un certo calibro come Fabio Volo, Nino Frassica e Paola Minaccioni. Giulia però, secondo un’indiscrezione di Dagospia dovrebbe esordire in TV in una nuova veste.

Giulia De Lellis, si avvicina l’esordio in TV: sarà la protagonista

La notorietà di Giulia è volata alle stelle. I fan la adorano e dopo aver sponsorizzato moltissimi prodotti online e le tante apparizioni nelle più grandi maison di moda è pronta al grande salto. Non solo l’attrice, ma nel suo futuro potrà dimostrare il suo valore nei panni della conduttrice.

Secondo quanto riporta Dagospia, Giulia De Lellis dovrebbe essere la conduttrice del nuovo reality show che andrà in onda su Real Time: Love Island. Il programma è prodotto da Fremantle e si gioca sull’isolamento in una villa lussuosa di gruppi di ragazzi che affronteranno insieme giochi e sfide al fine di vincere un grosso montepremi. I partecipanti dovranno formare delle coppie e chi rimarrà single sarà eliminato dal gioco.