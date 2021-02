GF Vip, ex concorrente sbarca nel mondo del cinema: pubblico incredulo

Una piacevole sorpresa arriva da un’ex concorrente del GF Vip pronta a sbarcare sul grande schermo con il regista Enzo Castellari

Selvaggia Roma è pronta ad approdare sul grande schermo dopo l’esperienza al GF Vip. All’interno della casa aveva espresso il desiderio di poter recitare in un film e coronare un sogno che aveva da bambina: appena uscita dalla casa, si è messa in moto per poter rendere il sogno una realtà. Con immensa gioia e gratitudine nei confronti di chi crede in lei, Selvaggia Roma ha annunciato che sarà presente nel docu-film del regista e sceneggiatore Enzo G. Castellari.

Napulè è la pellicola in cui sarà presente l’ex gieffina, nota per la sua relazione con Francesco ‘lenticchio‘ Chiofalo in una delle prime edizioni di Temptation Island. La storia narra del gap quotidiano all’interno della stessa città: un confronto tra il rinomato quartiere Vomero e Scampia, scenario già di altri film e serie TV.

GF Vip, Selvaggia Roma ed il sogno diventato realtà

Nonostante sia nata a Roma, Selvaggia ha spiegato ad Adnkronos: “Sono da sempre innamorata di Napoli e dei napoletani che mi hanno accolto con grande affetto e calore. Tutto mi ha emozionato tantissimo: gli odori, i sapori e i colori della città. Ormai Napoli la sento mia”.

Una meravigliosa dichiarazione d’amore da parte di Selvaggia Roma che, ha deciso, tornerà al suo nome di battesimo per segnare la sua rinascita. Tornerà ad essere Sabrina Haddaji – da madre italiana e padre tunisino – per coronare ancora un altro sogno: quello di approdare sulla più forte piattaforma di streaming, Netflix.