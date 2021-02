Francesco Sarcina racconta il suo dramma: arriva l’amara confessione da parte del frontman del gruppo musicale ‘Le Vibrazioni’.

E’ il frontman del gruppo musicale ‘Le Vibrazioni‘ e Francesco Sarcina non ha certo bisogno di presentazioni. Il cantautore e chitarrista milanese ha portato a termine da poco il suo primo lavoro letterario, ovvero l’autobiografia ‘Nel mezzo‘, e prova a ripercorrere alcune delle tappe più significative della sua vita nel corso di un’intervista esclusiva a “Verissimo”. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Francesco Sarcina racconta il suo dramma: parole toccanti

Ecco alcuni dei passaggi salenti dell’intervista di Francesco Sarcina: “Sono nato e cresciuto nelle periferia di Milano, dove spesso ci si imbatteva in droga e violenza. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma col passare del tempo ho attratto persone simili a me. Quando sei così, attiri solo la negatività. Proprio a causa di una persona di cui ero molto innamorato, sono finito in un buco nero dal momento che lei faceva uso di sostanze pesanti. Ricordo che una volta lei è andata in overdose, mentre io mi sono salvato ma è stata una mazzata tremenda”.