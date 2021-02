Facebook lavora al “clone” di Clubhouse: nuova feature in arrivo

Facebook è pronto a lanciare le sue stanze audio personali e a sfidare definitivamente Clubhouse. Tutti i dettagli

Da qualche settimana, non si fa altro che parlare di Clubhouse. Si tratta senza dubbio dell’app del momento, che sta registrando numeri da capogiro e ha già milioni di utenti attivi. Il suo funzionamento è molto semplice: dopo aver ricevuto un invito, è possibile accedere a numerose stanze a tema nelle quali discutere con amici, sconosciuti e persino VIP.

La concorrenza ovviamente non è rimasta a guardare, e anzi sta studiando il fenomeno sociologico per prenderne spunto e implementare nuove funzionalità simili. È il caso di Facebook, che sta sviluppando una sorta di clone dell’app con stanze virtuali a tema disponibili direttamente sul social network.

Facebook lavora al “clone” di Clubhouse: i dettagli

Presto su Facebook potrebbe sbarcare una sorta di clone di Clubhouse. Dopo l’esplosione di quest’ultima, sono diverse le idee che stanno balenando nelle teste della concorrenza. Il social network di Mark Zuckerberg ha già avviato i lavori, e a breve potrebbe lanciare definitivamente la nuova feature. A rivelarlo è il New York Times, secondo cui si sta cercando di allargarsi ad un pubblico diverso.

Un portavoce del colosso di Menlo Park ha dichiarato: “Abbiamo già collegato le persone con le nostre tecnologie audio e video, ma non ci basta. Il nostro obiettivo è migliorare sempre ciò che offriamo alla nostra utenza, e stiamo pensando a nuovi modi per rendere l’esperienza più incredibile anche questa volta“. Ancora non si sa di preciso quando questa feature sarà disponibile, ma è chiaro che qualcosa bolle in pentola.