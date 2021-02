Diletta Leotta lo anticipa a tutti: “Comunicazione importante” – VIDEO

Diletta Leotta sorprende tutti: arriva l’annuncio che tutti aspettavano.

Celebrity Hunted 2, è tutto pronto per la nuova edizione del reality targato Amazon Prime. Alla fine è confermato: Diletta Leotta farà parte del cast di stelle. Ed è stata proprio la stessa conduttrice televisiva a svelare il resto della squadra in una storia Instagram: “Ragazzi, ho una comunicazione molto importante da farvi: siamo tutti super allineati e siamo il cast di Celebrity Hunted 2”, riferisce tra l’entusiasmo generale.

Diletta Leotta e il cast di Celebrity Hunted 2

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Achille Lauro & Göw Trïbe (@achillelaurogowtribe_page)

E in effetti alle spalle appare il team al completo di questoanno: Boss Doms, Achille Lauro, Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie e Miss Keta. Tutti questi dovranno scappare per 14 giorni dai ‘cacciatori’ composti da ex poliziotti, militari ed esperti informatici. Una vera e propria caccia alla preda, dove i protagonisti dovranno stare attenti anche all’uso di cellulare e dell’unica carta di credito a disposizione per non far rintracciare la propria posizione.