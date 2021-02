Covid, Ricciardi: “Rischio che esplodano varianti a marzo”

Varianti Covid, il consigliere Ricciardi lancia l’allarme: “Possibile che esplodano a partire dal mese di marzo”

Preoccupano le varianti Covid individuate in giro per il mondo. I numeri sono in continua crescita, e ancora non è chiaro se i vaccini possano essere realmente efficaci o se i benefici saranno minori. In Italia, sono ancora pochi i casi individuati, ma c’è chi già lancia l’allarme per le settimane a venire.

Intervenuto a Multistakeholder Forume di Poste Italiane, il consigliere del Ministro della Salute Walter Ricciardi ha affrontato proprio questo tema. “La situazione ad oggi continua ad essere preoccupante, soprattutto per l’avvento delle varianti. Queste noi non le monitoriamo adeguatamente a mio avviso, bisogna stare molto attenti” è l’allarme lanciato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, la Merkel avvisa la Germania: in arrivo terza ondata con le varianti

Covid, Ricciardi: “Ho paura che succeda quanto avvenuto in Gran Bretagna”

Intervenuto a Multistakeholder Forume di Poste Italiane, il consigliere del Ministro della Salute Walter Riccardi ha affrontato il tema emergenza Covid, con un allarme lanciato soprattutto per le varianti che stanno venendo individuate in giro per il mondo. “Noi non sappiamo con esattezza né dove né come si stanno diffondendo. Ce ne accorgiamo nel momento in cui emergono, così come sta accadendo in questi giorni in Umbria dove ci sono focolai sporadici” sono le sue parole.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Usa, Biden chiama Xi Jinping: prime tensioni sui diritti umani

“Ho molta paura, la mia preoccupazione è che possa succedere quanto avvenuto in Gran Bretagna. Loro hanno visto emergere questa variante a settembre, ma poi è esplosa a dicembre” l’allarme lanciato dal consigliere Ricciardi: “Temo possa succedere anche a noi dal prossimo marzo“.