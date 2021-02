Covid, De Luca al governo: “Zero controlli, rischiamo esplosione di contagi” 

Covid, messaggio forte del governatore Vincenzo De Luca al governo centrale. Il presidente chiede un immediato e forte intervento statale.

Covid-19, il governatore Vincenzo De Luca torna a tuonare contro il governo e lancia un monito importante per la prossima settimana. Secondo il presidente della Regione Campania, infatti, c’è fortemente il rischio di un collasso epidemiologico in virtù di un doppio evento nel weekend che potrebbe ripresentare pericolosi assembramenti.

Covid-19, De Luca chiede l’intervento dello Stato

“Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute”, scrive il politico via Facebook”.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid, Ricciardi: “Rischio che esplodano varianti a marzo”

Il referente campano, pertanto, chiede a gran voce un intervento concreto dell’Esecutivo non solo nel Meridione ma nell’intera nazione: “Dobbiamo sapere che se in questi giorni avremo le strade e le piazze d’Italia nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro Paese. Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di prevenzione e contenimento”.