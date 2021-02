Covid-19, bollettino 11 febbraio: 15.146 contagiati e 391 deceduti

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico dell’11 febbraio. Si registrano purtroppo cattive notizie.

Covid-19, ecco il nuovo bollettino nazionale fornito dalla Protezione Civile. Si registra un rialzo in Italia sia sul fronte dei contagiati che dei deceduti in relazione al precedente aggiornamento e non solo. Un indice, questo, che rilancia ulteriormente l’allarme in un momento in cui l’attenzione sembrerebbe calata pericolosamente.

Covid-19, bollettino 11 febbraio 2021

• 15.146 contagiati

• 391 morti

• 19.838 guariti

-2 terapie intensive | -338 ricoveri

292.533 tamponi

Tasso di positività: 5,2% (+1,0%)

2.799.617 vaccinati totali

Sono 15.146 i nuovi contagiati emersi nelle ultime 24 ore: più dei 12.956 di ieri e di tutti i giorni al ritroso dell’intero febbraio. Bisogna riaffacciarsi addirittura allo scorso 16 gennaio per trovare un dato tanto elevato sul fronte infezioni. Per quanto riguarda i dati relativo ai decessi, sono 391 le nuove vittime: tante ma meno dei 422 emersi appena due giorni fa. Le buone notizie giungono dal passivo che riguarda terapie intensive e ricoveri, rispettivamente -2 e -338, e da altri quasi 3 milioni di nuovi vaccinati.