Calciomercato Milan, campione dalla Spagna pronto ad arrivare a zero

Calciomercato Milan. Un grande campione potrebbe approdare in rossonero a parametro zero, sarebbe un gran colpo per la società

È Isco il super talento che potrebbe approdare in rossonero a parametro zero. Dalla Spagna sono certi del fatto che il 28enne spagnolo lascerà presto il Real Madrid avendo trovato poco spazio in questa stagione con i Blancos. Proprio per questo motivo, con un contratto in scadenza a giugno 2022, il numero 22 non sembra essere propenso al rinnovo.

A parametro zero, quello di Isco sarebbe un gran colpo per tante big europee alla ricerca di un centrocampista d’esperienza. 4 Champions League, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppa UEFA, 2 Supercoppa spagnola, 2 scudetti, ed un europeo U21: questo il palmarès del fuoriclasse 28enne.

Calciomercato Milan, pronti ad affondare il colpo per Isco

I rapporti tra Milan e Real Madrid sono ottimi, come dimostrato dalle trattative che hanno portato in rossonero Theo Hernandez e Brahim Diaz. Un primo sondaggio per Isco è stato fatto dalla società rossonera, a tal punto che i Blancos pensarono di fare uno scambio con Ismael Bennacer, ma la cosa, mesi fa, non è andata in porto. Tuttavia, con il contratto in scadenza del talento spagnolo, la trattativa potrebbe essere portata avanti e con il giusto accordo, il centrocampista 28enne potrebbe indossare la maglia del Milan già dalla prossima stagione.

Attualmente, l’ingaggio di Isco al Real Madrid ammonta a 7 milioni. Difficile proporre meno al giocatore, ma con il lavoro di Maldini sicuramente saranno pronti a trovare l’accordo più congruo con il procuratore.