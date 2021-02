Calciomercato Inter, nome a sorpresa per la porta: può partire

Calciomercato Inter | C’è un nome a sorpresa per la porta in vista della prossima stagione: può partire dal suo attuale club

L’Inter sa di dover trovare un sostituto ad Handanovic che alla soglia dei 37 anni non riesce più a fornire le prestazioni di qualità di qualche anno fa. L’Ad Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino un nome a sorpresa per la prossima stagione.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, piacerebbe Alex Meret del Napoli che attualmente viene considerato il secondo di Ospina. Per il presidente De Laurentiis, il calciatore può partire ma servirà una cifra simile ai 30 milioni spesi per prelevarlo dall’Udinese. Il portiere ha superato anche le candidature di Cragno e Musso nelle idee di Marotta ed anche Conte avrebbe dato la sua approvazione all’investimento.

Calciomercato Inter, le alternative a Meret del Napoli

L’Inter, comunque, oltre Meret ha fissato sul taccuino molti altri portieri capaci di essere gli eredi di Handanovic. In Serie A piacciono Musso dell’Udinese, il cui costo è di circa 25 milioni, e Cragno del Cagliari che costa oltre 30. Alla finestra anche Silvestri dell’Hellas Verona e Dragowski della Fiorentina. Le varie valutazioni potrebbero essere abbassate con l’inserimento di Ionut Radu come pedina di scambio.

Al di fuori della Serie A, piace molto Ter-Stegen del Barcellona. I blaugrana sono in difficoltà economiche, ma non fanno sconti. Il costo è di 80 milioni di euro. In Premier League si guarda a De Gea del Manchester United, dato che i Reds hanno in casa un altro talento tra i pali con Henderson.

Uscendo dall’Europa, occhi su Esteban Andrada del Boca Juniors. Il 30enne ha sempre e solo giocato in Argentina, ma ora potrebbe essere venuto il momento del grande salto. Il prezzo è di 15 milioni di euro.