YouTube, con iOS 14.5 torna una funzione a lungo richiesta dagli utenti

Finalmente ci siamo: la prima beta di iOS 14.5 mostra il ritorno di una funzione su YouTube a lungo richiesta

Solamente qualche giorno fa, è stata resa disponibile la prima beta di iOS 14.5. Sistema operativo aggiornato Apple per iPhone, comporterà alcune interessanti novità per ciò che riguarda il sistema e le app di default, ma non solo. Anche altri servizi di terze parti, infatti, avranno la possibilità di giovare degli ultimi cambiamenti.

Tra questi c’è YouTube che, grazie alla versione aggiornata, potrà riproporre per i propri utenti una funzione tanto apprezzata ma che era sparita dopo gli ultimi update: stiamo parlando del picture-in-picture. Si tratta di un trucco che permette di vedere video anche mentre si fa altro dallo smartphone, lasciando una piccola finestra a bordo schermo.

YouTube, torna il picture-in-picture con iOS 14.5

Il picture-in-picture di YouTube torna anche su Apple grazie all’ultimo aggiornamento (al momento in versione beta) di iOS alla versione 14.5. Stando a quanto riferisce Tim Hardwick di MacRumors, infatti, basterà andare su Safari o su un qualsiasi altro browser e aprire un video dal servizio di Google. “A questo punto, con un pulsante molto visibile, sarà possibile accedere al PiP e lasciare in riproduzione il video mentre si fa altro. C’è poi un’altra icona che permette di espandere la schermata e tornare a vedere il video a schermo intero” le sue parole.

In realtà questa sarebbe una funzionalità unicamente destinata agli utenti Premium, e non a quelli che usufruiscono della versione gratuita. Questo “trucchetto” è già stato scovato e rimosso subito da YouTube, e c’è la possibilità che succeda di nuovo.