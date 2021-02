WhatsApp, come inviare messaggi a sè stessi e perchè è utile farlo

Un nuovo trucco permette di inviare messaggi su WhatsApp a se stessi. Andiamo a vedere come sfruttare la funzione nascosta e perchè è utile farlo.

WhatsApp è ancora oggi l’applicazione di messaggistica più famosa ed usata al mondo, con oltre due miliardi di utenti al suo interno. Infatti, nonostante i scivoloni di quest anno, l’app del gruppo Facebook continua ad essere la favorita dagli utenti anche grazie ai milioni di trucchi e funzioni presenti al suo interno. I più smanettoni, infatti, ogni giorni riescono a trovare nuovi tricks da applicare sull’app di messaggistica.

Alcuni utenti, infatti, hanno scoperto come inviare messaggi a se stessi su WhatsApp. Questa funzione nascosta può essere applicata non solo da smartphone, ma anche da pc con la versione desktop. Inviare messaggi se stessi, infatti, può essere utile per diversi motivi, come ad esempio: trasferire rapidamente un file da PC a smartphone o viceversa, un appunto, l’indirizzo di un sito web oppure semplice mente scrivere una nota da promemoria. Andiamo quindi a vedere come applicare il trick sull’app di messaggistica.

WhatsApp, come inviare messaggi a sè stessi: il trucco spiegato in 6 passaggi

Il nuovo trucco di WhatsApp ci permette di inviare i messaggi a sè stessi. Farlo è semplice ed utile, specialmente se vogliamo appuntarci qualcosa oppure ricordarci il link di un sito web. Infatti sarà possibile applicare tale funzione in solamente sei passaggi. Iniziamo dicendo che dobbiamo creare un gruppo e subito dopo inserire al suo interno un amico o un collega. Poi assegnamo un nome al gruppo, come ad esempio “Me Stesso“, per far capire che il fine non è creare una chat.

In seguito dovremo accedere al gruppo e cliccare sul nome della chat. Una volta svolto questo passaggio andremo quindi ad eliminare l’utente o i due colleghi aggiunti. Così facendo nel gruppo rimarrete solo voi ed a quel punto potrete sfruttare la chat per messaggiare con sè stessi. Una volta fatti questi passaggi, potremo inviare un messaggio nel gruppo, un link, una foto o un file nella nostra chat personale. Così facendo il tutto sarà sempre a nostra disposizione e accessibile anche su Pc da WhatsApp Web. Questo trucco sta facendo impazzire milioni di utenti e non sono pochi gli account pronti ad utilizzarlo.