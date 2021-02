Valeria Marini, il ritorno in TV è imminente: avventura super

Valeria Marini è prossima al ritorno in televisione. Dopo il GF Vip parteciperà a un altro reality show, ma non in Italia.

“Mi avevano chiamato per andare a Supervivientes in Spagna ma ho detto no, dura 15 settimane!– rivelò Valeria Marini nella Casa del GF Vip nel 2020 – “Preferisco il Grande Fratello all’Isola dei Famosi. Mi piace molto, ma è faticosa ed io vengo da una stagione di stanchezza a teatro… mi sono ammazzata di lavoro: Natale, Capodanno e quando avevo un giorno libero avevo una serata”.

Valeria Marini lo scorso anno era restia nell’accettare una partecipazione al reality show che si tiene sulle spiagge dell’Honduras, ma quest’anno ha cambiato opinione. Infatti, lei prenderà parte a Supervivientes, il reality spagnolo che inizierà non appena sarà eletto il vincitore di quello italiano.

Valeria Marini a Supervivientes: l’indiscrezione

A rivelare il curioso retroscena è stato il noto giornalista Santo Pirrotta, che ospite a Ogni Mattina di Adriana Volpe ha detto: “In Spagna per Supervivientes hanno pescato un’italiana. La nostra Valeria Marini sbarcherà in Spagna e farà Supervivientes. Glielo avevano proposto già due anni fa, stavolta invece pare abbia le valigie già pronte”.

Prima di Valeria Marini però, altri italiani hanno preso parte al reality show spagnolo. I nostri lettori sicuramente ricorderanno che ad aver partecipato a Supervivientes sono stati Carmen Russo, Valerio Pino, Elisa De Panicis e Paola Caruso. A questi si aggiungono gli italiani celebri in Spagna ma sconosciuti nel nostro Paese come Mario D’Amico e Tony Spina.