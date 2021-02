Regina Elisabetta, assurda novità: da non credere – FOTO

Un’assurda novità ha permesso alla Regina Elisabetta II di infrangere un altro record: scopriamo cosa sia successo

Fiocco azzurro in casa reale. Eugenie, secondogenita di Andrea di York e Sarah Ferguson, è diventata mamma per la prima volta. La principessa lo ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale pubblicando un post in cui si vede la sua mano e quella del bebè. Poi una didascalia con tre cuori blu, a simboleggiare il sesso del nuovo nato.

Il figlio è stato dato alla luce ieri, 9 febbraio 2020, alle ore 8:55 al Portland Hospital e suo marito Jack Brooksbank era presente. Il piccolo, che pesa circa 3 chili e 600 grammi, gode di ottima salute. Il suo nome è ancora top secret.

Eugenie ha partorito nello stesso ospedale dov’è nata lei il 23 marzo 1990. Lì è nato anche Archie Harrison, figlio di Harry e Meghan Markle.

Altro record per la Regina Elisabetta che vede l’arrivo del suo nono pronipote. E’ festa a Buckingham Palace.

L’albero genealogico della Regina Elisabetta

Alla base dell’albero genealogico che andiamo ad illustrarvi ci sono la Regina Elisabetta ed il suo consorte Filippo. I due hanno avuto 4 figli:

Carlo (1948), Anna (1950), Andrea (1960) ed Edoardo (1964). A sua volta, il primogenito ha avuto due figli: William (1982) ed Harry (1984). Andrea invece Beatrice (1988) ed Eugenia (1990). Edoardo, che ha figli nati dopo il 2000, James (2007) e Louise (2003). Infine, Anna ha dato alla luce Peter (1977) e Zara (1981).

Il principe William, sposato con Kate Middleton, ha tre figli: George (2013), Charlotte (2015) e Louis (2018). Suo fratello Henry ha visto Meghan Markle partorire Archie nel 2019.

Peter e Zara, figli di Anna, hanno entrambi due figlie. Il primo, Savannah (2010) ed Isla (2012). La seconda, Mia (2014) e Lena (2018). L’ultimo arrivato, come raccontato sopra, è il bebè della figlia di Andrea.