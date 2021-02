Netflix: Peaky Blinders 6 sarà l’ultima stagione, ma arriva una sorpresa

La fortunata serie Netflix, Peaky Blinders, vedrà con la sesta la sua ultima stagione: il regista però ha annunciato una sorpresa per i fan

Paeky Blinders è una delle serie più in voga e fortunate di Netflix al momento. La banda di Thomas Shelby ha conquistato il pubblico che, però, dovrà essere pronto alla fine della serie. La Bbc ha infatti reso noto che la sesta stagione sarà l’ultima.

L’annuncio è arrivato mentre sono in corso proprio le riprese della stagione che sono partite nonostante le restrizioni anti-Covid presenti in Gran Bretagna.

Il creatore della serie, Steven Knight, aveva in passato palesato la volontà di arrivare almeno a sette stagioni ma tutto ciò che ne è conseguito con la pandemia, ha portato alla decisione di chiudere a sei. Nonostante ciò, lo stesso ha dichiarato: “Mentre la serie arriva a conclusione, la storia continuerà in un’altra forma”. Ciò apre a nuove possibilità e ad una probabile sorpresa per i fan. Intanto, Peaky Blinders 6 dovrebbe arrivare per la fine del 2021 o l’inizio del 2022.

Netflix, aperta una sede a Roma

Netflix ha aperto una sede in Italia, precisamente a Roma. Il villino Rattazzi, in via Boncompagni, costruito nel 1900 per il senatore Urbano Rattazzi, ospiterà il colosso dello streaming.

Inizialmente, la sua apertura era prevista per il 2020 ma la pandemia ha posticipato la data, L’azienda americana ora ha come obiettivo quello di raddoppiare le serie italiane originali nel 2022. La sede è collocata tra Via Veneto e l’Ambasciata degli Stati Uniti. La crescita di Netflix diventa sempre più inarrestabile e si appresta ad essere leader nella fruizione di contenuti audio-visivi in streaming.