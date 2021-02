Jerome Boateng, trovata morta in casa l’ex fidanzata 

Jerome Boateng, notizia choc: trovata morta la fidanzata con cui si era lasciata appena una settimana fa. I due hanno una bambina.

Choc in Germania: Kasia Lenhardt, show-girl ed ex fidanzata del calciatore Jerome Boateng, è stata trovata senza vita presso la propria abitazione. A rivelarlo è stata la stessa polizia teutonica di Berlino con un comunicato ufficiale: “Ieri – si legge – intorno alle 20.30 c’è stata un’operazione a Charlottenburg per un apparente suicidio e nella casa è stata trovata una persona senza vita. Non ci sono segni di violenza da parte di terzi”.

La donna lascia una bambina avuta con il giocatore del Bayern Monaco. I due, dopo una relazione iniziata 15 mesi fa, si erano lasciati appena una settimana fa. A confermare la notizia è stata anche Sara Kulka, amica della modella, col seguente messaggio d’addio postato via Instagram: “Riposa in pace. Sei una persona meravigliosa, mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio. Spero che tu ora possa trovare la tua pace e che la verità venga fuori”.