GF Vip, scontro di fuoco in cucina e brutto gesto: pubblico imbufalito per quanto accaduto pochissime ore fa. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo nella casa più spiata d’Italia.

Tensione alle stelle nella casa del GF Vip. Stefania Orlando e Giulia Salemi, che fino a qualche giorno fa sembravano parecchio unite, si sono infatti rese protagoniste di uno scontro di fuoco in cucina. L’influencer di origini persiane ha accusato la conduttrice romana per la nomination ricevuta e, inoltre, le ha rimproverato di parlarle alle spalle. A quel punto, Stefania Orlando è letteralmente esplosa con parole non proprio al miele: “Non ti permetto assolutamente di dirmi che parlo alle spalle. Anzi, sono l’unica qui dentro sempre sincera e vorrei che tutti me lo riconoscessero. Stai avendo la stessa reazione di Elisabetta Gregoraci quando ho detto una cosa sul suo conto“.

GF Vip, scontro di fuoco in cucina tra due concorrenti: il Video

Parole importanti quelle pronunciate da Stefania Orlando, che non sono piaciute alla Salemi e al pubblico da casa. Proprio i telespettatori, in questi istanti, stanno criticando il gesto della Orlando e la sua decisione di paragonare l’attuale compagna di Pierpaolo Pretelli alla Gregoraci.

“Che caduta di stile, ha usato quelle parole solo per ferire Giulia“, “Stefania è caduta davvero troppo in basso ed è velenosa…“, sono solo alcuni dei commenti che stanno circolando in queste ore sul web. Come si concluderà alla fine questa vicenda? Lo scopriremo nelle prossime ore o nella puntata in programma venerdì sera.