Covid-19, bollettino del 10 febbraio: 12.956 contagiati e 336 deceduti 

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico nazionale di mercoledì 10 febbraio 2021. Ci sono buone e cattive notizie in Italia.

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico nazionale fornito dalla Protezione Civile. Anche quest’oggi ci sono buone e cattive notizie: l’indicazione positiva è sul fronte deceduti che presenta un dato inferiore rispetto a quello di ieri. Tuttavia ci sono cattive notizie per quanto riguarda i contagi in aumento sempre in confronto con l’ultimo aggiornamento sanitario.

Covid-19, bollettino medico del 10 febbraio

• 12.956 contagiati

• 336 morti

• 16.467 guariti

-15 terapie intensive | -232 ricoveri

310.994 tamponi

Tasso di positività: 4,2% (+0,3%)

2.712.988 vaccinati totali

Sono infatti 12.959 i nuovi contagiati in Italia: di più rispetto ai 10.630 calcolati ieri. Si registrano inoltre altri 336 vittime, tante ma comunque di meno rispetto ai 442 di 48 ore fa. Il confronto è comunque impietoso su entrambi i fronti rispetto ad appena due giorni fa, quando i contagiati erano ‘solo’ 7.970 e i morti 307. Si sperava nell’inizio di una progressiva discesa, ma nulla da fare: la situazione nel Bel Paese è ancora difficile. A confortare, tuttavia, sono i 16.476 guariti di oggi e il dato in passivo sia sui ricoveri che sulle terapie intensive: -232 e -15.