Calciomercato Juventus, c’è già il sostituto di Dybala: arriva a zero

Calciomercato Juventus, la dirigenza ha già trovato il perfetto sostituto di Dybala: può arrivare a zero

Dopo un inizio in affanno, la Juventus di Andrea Pirlo ha ormai iniziato a macinare e ad ottenere risultati. Primo posto nel girone di Champions League, finale di Coppa Italia e una corsa allo Scudetto completamente riaperta. I bianconeri hanno svoltato la stagione soprattutto grazie ad un inizio 2021 coi fiocchi, nonostante non siano arrivati particolari rinforzi dal calciomercato di gennaio.

Unico elemento che ancora non si è riuscito ad esprimere come da aspettative è Paulo Dybala. Il fantasista argentino fatica a trovare un posto da titolare nell’11 di Andrea Pirlo, e continua ad essere al centro di diverse voci di mercato. In caso di sua partenza, comunque, pare ci sia già il nome del sostituto.

Calciomercato Juventus, Depay per sostituire Dybala: l’affare

Stando a quanto riferito da 90min.com, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Memphis Depay per sostituire Paulo Dybala. L’ex giocatore del Palermo non riesce a trovare spazio e continuità in questa stagione, e dall’altra parte il capitano del Lione andrà in scadenza al termine della stagione e si libererà a zero. Paratici avrebbe già sondato il terreno e starebbe effettuando uno sprint per bruciare la concorrenza e portarselo a casa quanto prima.

Sono tante le squadre interessate all’ex Manchester United. Tra queste, la numero uno è il Barcellona che lo cerca da tempo e potrebbe tentare l’affondo nei prossimi mesi. Anche l’Inter ha provato a chiedere informazioni ma, anche a causa dei problemi in società, difficilmente potrà permettersi un altro giocatore con costi così elevati.