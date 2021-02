Andrea Iannone in dolce compagnia, una nuova fiamma? – FOTO

Andrea Iannone, pilota di Moto GP, avrebbe una nuova fiamma. A darne l’esclusiva Alfonso Signorini nell’ultimo numero del settimanale “Chi”.

Dopo che la bellissima showgirl, Belen Rodriguez, avrebbe confermato la sua gravidanza con il compagno Antonio Spinalbese, sullo stesso settimanale, si parla del suo ex Andrea Iannone. Il pilota motociclistico starebbe infatti uscendo con una nuova ragazza.

La Rodriguez intanto ha deciso di uscire allo scoperto confermando di essere nuovamente incinta dopo la fine della relazione con il suo ex, il ballerino Stefano De Martino, padre del suo primogenito Santiago.

La voglia di avere un secondo figlio era già da tempo nell’aria, una voglia nata con il suo parrucchiere nonché attuale compagno. La conduttrice argentina ha dichiarato di essere già al quinto mese di gravidanza, confermando quindi le voci che si rincorrevano da giorni. Questa volta crede fortemente si tratti di una femminuccia, sensazione che ha provato fin dai primi giorni dopo aver appreso la notizia.

Ma chi sarebbe la nuova fiamma di Iannone?

Subito dopo le dichiarazioni della bellissima Belen circa la sua gravidanza, il settimanale “Chi” ha parlato di quella che potrebbe essere la nuova fiamma del motociclista Andrea Iannone.

Andrea sarebbe stato sorpreso in dolce compagnia al Radetzky Cafè a Milano. La ragazza in questione sarebbe Natasha Tozzi, figlia del cantante Umberto. Tuttavia, i due all’uscita dal locale, per sfuggire agli occhi indiscreti dei curiosi, avrebbero preso direzioni diverse per poi incontrarsi nuovamente di li a poco.

Difatti Iannone avrebbe accompagnato la bellissima ragazza presso la sua auto in zona Stazione Centrale, per poi allontanarsi autonomamente, ognuno con le rispettive auto verso il confine svizzero. Come è noto Iannone abita a Lugano, dunque, con tutta probabilità i due avrebbero deciso di continuare la serata presso la casa del Pilota.