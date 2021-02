Vaccino Covid, Draghi: “Professori e personale scolastico hanno priorità”

Vaccino Covid, il neo premier incaricato Mario Draghi ha indicato insegnanti e personale scolastico come categorie prioritarie

Giornate molto intense quelle di Mario Draghi, neo presidente del Consiglio eletto dopo la crisi di Governo e la dipartita di Giuseppe Conte. Continuano le consultazioni, per trovare la giusta intesa e formare la nuova amministrazione. Intanto però, ci sono già anche altri temi da affrontare per l’ex presidente della Bce, tra cui la campagna vaccinale anti Covid.

A tal proposito, stando a quanto riferisce l’Ansa, Draghi avrebbe indicato professori e personale scolastico come categorie prioritarie alle quali somministrare il vaccino. Ha poi dichiarato che è necessario imporre un aumento dei tamponi rapidi tra gli studenti. Per l’accelerazione del piano vaccinale, poi, sono previste novità positive dall’Ue per ciò che concerne i contratti con le aziende farmaceutiche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, l’analisi dell’Oms a Wuhan: “Scoperta origine del virus”

Vaccino Covid, dosi AstraZeneca distribuite in 89 luoghi in Italia

Intanto, AstraZeneca è al lavoro per distribuire le proprie dosi del vaccino anti Covid in ben 89 luoghi diversi su tutto il territorio italiano. Nello specifico, pare siano poco meno di 250mila i vaccini destinati in questa prima tranche di forniture. In base al piano del ministero della Salute, saranno gli under 55 appartenenti ai servizi essenziali a poterne usufruire: forze dell’ordine, forze armate, personale scolastico e carcerario.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vaccino Covid, parte la seconda fase: tutte le categorie coinvolte

Già nel corso della giornata dovrebbe concludersi la consegna negli 89 luoghi designati, che sono principalmente farmacie all’interno degli ospedali e Asl. Per la prima fase di distribuzione, il piano della Difesa prevede l’utilizzo di un veivolo C27j dell’Areounautica Militare, di 18 mezzi militari e di 16 mezzi Sda.