Serie A e diritti TV, si va verso la svolta storica: un’emittente in vantaggio

La Serie A è pronta ad una svolta storica per ciò che riguarda i diritti TV: un’emittente è in vantaggio

È notizia di qualche giorno fa l’acquisizione da parte di Sky dei diritti di ben 121 partite della Champions League e tutta l’Europa League. Grande traguardo per il colosso di Murdoch, che potrà offrire il calcio internazionale ai suoi abbonati anche per il triennio 2021-24. Ancora in dubbio invece il discorso relativo ai diritti TV della Serie A.

Nella giornata di ieri, infatti, si sono tenute le prime trattative private per l’acquisizione dei diritti validi per i prossimi 3 anni, e ci si potrebbe preparare ad una svolta storica e fin qui inimmaginabile. Una emittente è infatti in forte vantaggio, e si prepara a trasmettere 7 partite su 10 in esclusiva.

Serie A, diritti TV a Dazn? Al momento è in vantaggio

Serie A e diritti TV per il triennio 2021-24, cosa succederà? Se le ultime voci di queste ore dovessero essere confermate, DAZN avrà l’esclusiva per 7 partite su 10. Una svolta storica, che garantirà alla piattaforma OTT di ottenere grande slancio e superare Sky. Ieri si sono tenute le prime trattative private, con offerte pari a 973 milioni di euro. Ad oggi, DAZN è in vantaggio per il pacchetto che offre 7 partite su 10 in esclusiva a settimana, mentre Sky otterrebbe i diritti per soli 3 match a weekend, ma non in esclusiva.

Una decisione finale è prevista per giovedì prossimo, ma certo è che se il tutto venisse confermato si tratterebbe di una svolta storica. Situazione completamente ribaltata rispetto agli ultimi 3 anni, durante i quali è stato DAZN ad avere solo 3 match a settimana. C’è anche l’ipotesi di trasmettere un match in chiaro su TV8 o Cielo, fa sapere il Corriere della Sera.