Sanremo 2021, gaffe clamorosa: pubblico senza parole

Il Festival di Sanremo si avvicina sempre di più alla messa in onda che avverrà tra il 2 ed il 6 marzo. Intanto però una gaffe clamorosa ha spiazzato il pubblico

Il Festival di Sanremo si prepara alla sua settantunesima edizione che si terrà dal 2 al 6 marzo. Il Cts ha infatti dato il via libera ed il Teatro Ariston si è prontamente vestito per l’occasione, sfoggiando all’esterno la scritta con l’annuncio “71° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA 2-6 MARZO 2021”. Ai lati di tale scritta, però, si legge “acquista il tuo biglietto – Ariston Sanremo” ed è presente anche il codice a barre bidimensionale. Una svista clamorosa se si riflette sul fatto che non ci sarà né il pubblico e né dei figuranti per l’occasione. Il pubblico è rimasto spiazzato da questa cosa, ma l’organizzazione ora correrà ai ripari cancellando il tutto.

Sanremo 2021, i big in gara e le rispettive canzoni

Di seguito la lista dei ventisei big in gara:

1. Francesco Renga – Quando trovo te

2. Coma_Cose – Fiamme negli occhi

3. Gaia – Cuore amaro

4. Irama – La genesi del tuo colore

5. Fulminacci – Santa Marinella

6. Madame – Voce

7. Willy Peyote – Mai dire mai (La locoura)

8. Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

9. Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

10. Fasma – Parlami

11. Arisa – Potevi fare di più

12. Gio Evan – Arnica

13. Maneskin – Zitti e buoni

14. Malika Ayane – Ti piaci così

15. Aiello – Ora

16. Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista

17. Ghemon – Momento perfetto

18. La rappresentante di lista – Amare

19. Noemi – Glicine

20. Random – Torno a te

21. Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

22. Annalisa – Dieci

23. Bugo – E invece sì

24. Lo Stato Sociale – Combat pop

25. Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

26. Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome