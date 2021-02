PS5 di nuovo disponibili su Amazon, ma solo per pochi minuti

Questa mattina, i videogiocatori in Italia si sono svegliati con una sorpresa: PS5 di nuovo disponibili su Amazon, ma per pochi minuti

Continua la battaglia per accaparrarsi una PS5, console next gen targata Sony uscita ormai qualche mese fa ma praticamente introvabile. Sono tantissimi gli utenti che ancora la aspettano dopo averla prenotata, mentre per chi è arrivato dopo il compito è persino più arduo.

Ricerche continue, refresh dei principali portali di elettronica e tanta buona volontà: sono queste le armi utilizzate dai videogiocatori per provare a metter mano ad una delle console del colosso nipponico. Questa mattina, i videogiocatori italiani si sono svegliati con una piacevole sorpresa: restock sul portale italiano di Amazon. Peccato sia durato solo pochi minuti.

PS5 su Amazon Italia, ma solo per cinque minuti

Una fantastica notizia, seguita da un triste (ma inevitabile) epilogo: questa mattina, il portale italiano di Amazon ha reso nuovamente disponibili alcuni pezzi di PS5. Un restock a lungo atteso, ma che è durato solamente cinque minuti. Ad annunciarlo alcuni profili su Twitter, che hanno mostrato alcuni screenshot con la disponibilità ad acquistare la nuova console targata Sony. Una gioia durata pochi istanti, con i server immediatamente intasati e un sold out avvenuto dopo pochissimo.

L’attesa rimane tanta, così come la speranza nei videogiocatori di poter avere tra le mani periferica di gioco next gen. Certo è che i tempi si stanno diluendo oltremodo, costringendo gli appassionati a continuare con le ormai datate PS4 e Xbox One. Sony ha promesso nuove scorte nei prossimi mesi, con l’obiettivo di soddisfare gran parte della domanda. Non resta che continuare a monitorare i principali siti di elettronica.