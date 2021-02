Pensione, da febbraio possibile richiedere il cedolino per e-mail: come fare

Da questo mese è possibile richiedere il cedolino della pensione tramite email: la procedura su come bisogna fare

Dal 4 febbraio scorso è possibile ricevere il cedolino pensione tramite email. Ad annunciarlo è stata l’Inps con un comunicato ufficiale sul proprio sito. Presentato anche il servizio online MyInps, dove vengono messi in contatto gli utenti con l’istituto e possono essere gestiti online i servizi per i contribuenti. Tutte le informazioni per le modalità di richiesta del cedolino sono contenute proprio all’interno di quest’area. Una volta effettuato l’accesso, si può prendere infatti visione delle indicazioni per l’attivazione della nuova funzionalità.

Pensione, tutte le funzionalità del nuovo servizio Inps

I cedolini della pensione, comunque, possono essere ancora consultati online e quello della ricezione tramite posta elettronica è un sevizio aggiuntivo. Grazie ad esso possono essere verificati anche gli importi dei trattamenti liquidati dall’Inps mensilmente e conoscere i motivi delle variazioni, ma non solo. Diversi sono i servizi di consultazione, certificazione e variazione dati.

Di seguito le principali funzionalità: