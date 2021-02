Nicolò Zaniolo si tuffa in un nuovo mondo: è tutto fatto! Il calciatore della Roma si sta ritagliando uno spazio anche fuori dal calcio

Il momento peggiore per Nicolò Zaniolo dovrebbe essere alle spalle. Dopo il secondo infortunio al crociato dello scorso settembre in nazionale, il giocatore della Roma si è messo a lavorare a testa bassa per recuperare la forma migliore. Nonostante il Covid, a cui è risultato positivo tre settimane fa, la riabilitazione è proseguita nel migliore dei modi. Proprio oggi è arrivato il via libera definitivo a Villa Stuart per l’idoneità sportiva dopo la malattia. Il ragazzo potrà ora tornare a correre a Trigoria, inseguendo il sogno di arrivare a giocare l’Europeo del prossimo giugno. Ma nel frattempo c’è anche altro nella mente del giovane talento del calcio italiano. Questa volta non si tratta delle solite storie di Gossip ma più che altro di business.

Nicolò Zaniolo si tuffa in un nuovo mondo: farà il modello per Dolce e Gabbana

Con il suo fisico da giovane aitante e il volto ancora da adolescente, Zaniolo è stato scelto per il ruolo di modello. Realizzerà un servizio fotografico per Dolce & Gabbana che verrà pubblicato sulla rivista di moda Icon.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, un’altra questione sta riguardando in queste ore il golden boy del calcio italiano e la mamma Francesca. I due hanno deciso infatti di adire le vie legali contro un sito web e un settimanale per danni di immagine e hanno deciso di devolvere l’eventuale risarcimento in beneficenza. A tenere banco è sempre la separazione dall’ex fidanzata Sara Scaperrotta, incinta di un maschietto avuto con Nicolò. A quanto pare il piccolo dovrebbe chiamarsi Tommaso e crescerà nell’amore di entrambi i genitori, visto l’impegno dichiarato anche da parte del padre.