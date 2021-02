Meteo, in arrivo due perturbazioni consecutive: crolleranno le temperature

Le previsioni meteo vedono un peggiorare della situazione in Italia rispetto agli scorsi giorni: caleranno anche le temperature a causa di correnti gelide

La perturbazione numero 3 del mese attraverserà quest’oggi l’Italia, per dare spazio alla numero 4 già sul finire della giornata. Si osserverà un tempo generalmente instabile sulle regioni tirreniche, al Nordest, in Umbria, Puglia e Basilicata. Attesi nubifragi sulla Liguria centro-orientale e rinforzo dei venti di Libeccio e Scirocco. Nuvole sul resto del paese. Le temperature minime restano in leggera crescita ovunque.

Meteo, la situazione dei prossimi giorni

Nella giornata di domani nuove su tutto il paese, fatta eccezione qualche temporanea schiarita all’estremo sud. Piogge su Centro-Nord, Campania e Sardegna, dove vi saranno possibili temporali. In serata le piogge si estenderanno anche sulle altre regioni. Neve sulle zone alpine al di sopra di 800-1000 metri.

Per la seconda parte della seconda regna l’incertezza, ma da venerdì dovrebbero fare il proprio ingresso le correnti gelide di origine artica, le quali porteranno ad un brusco crollo delle temperature.

Temperature minime e massime

Aosta 2/9

Torino 2/11

Milano 7/11

Trento 5/12

Bolzano 4/9

Venezia 9/11

Trieste 9/11

Genova 10/12

Bologna 8/13

Firenze 10/12

Ancona 9/15

Perugia 7/10

Roma 12/14

L’Aquila 7/8

Pescara 10/16

Campobasso 5/11

Napoli 11/14

Bari 8/16

Potenza 5/8

Catanzaro 9/14

Palermo 13/17

Cagliari 13/17