Giuseppe Conte, che sorpresa: nuovo ruolo per l’ex Premier?

Giuseppe Conte, colpo di scena in Italia: ecco come potrebbe ripartire l’ex Premier dopo l’uscita di scena dal governo. La notizia sorprende.

Cosa farà nella vita, adesso, Giuseppe Conte? E’ questo il quesito che incuriosisce milioni di italiani, entusiasti per il nuovo governo di Mario Draghi ma che non hanno dimenticato le lunghe conferenze dell’ex presidente del Consiglio. E le voci a tal proposito impazzano su vari fronti. Depennata l’ipotesi di candidarsi come sindaco di Roma scartata dal diretto interessato, ed escluso anche un ruolo nel nuovo Esecutivo, spunta una pista a sorpresa per il 56enne pugliese: un futuro da deputato.

Giuseppe Conte riparte da un ruolo di deputato?

Secondo quanto infatti riferisce il Corriere della Sera, il politico potrebbe candidarsi alle elezioni suppletive della Camera cercando di occupare il posto lasciato da Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia reduce dalle dimissioni. La decisione – assicura il quotidiano – sarebbe stata già presa. Conte ne avrebbe parlato con Luigi Di Maio e Beppe Grillo e sottoposto la questione anche a Goffredo Bettini. Per il momento, tuttavia, non vi è ancora nulla di ufficiale.