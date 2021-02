Look sconvolgente: abito nero aderentissimo, scollatura totale, trasparenze strategiche dalla vita alle ginocchia e reggicalze. Questa la causa della lite.

La puntata dell’8 febbraio del GF Vip ha regalato moltissime emozioni. Stefania Orlando ha incontrato suo padre mentre Maria Teresa Ruta ha rivisto la sua ex fiamma Francesco Baccini. La scena però è stata catturata da Elisabetta Gregoraci che ha festeggiato in studio il suo compleanno presentandosi vestita in un modo che ha lasciato di stucco tutti, compreso Alfonso Signorini.

Abito nero aderentissimo, scollatura totale, trasparenze strategiche dalla vita alle ginocchia e reggicalze. L’abito di Elisabetta Gregoraci, considerato da tutti eccessivo, trova la disapprovazione anche di Antonella Elia.

GF Vip, il commento è poco gradito: lite in mutande – VIDEO

“Ti sei dimenticata di vestirti?”, così Antonella Elia attacca Elisabetta Gregoraci per il suo look. “Si era scordata il vestito a casa…E’ praticamente in mutande e reggiseno stasera. Carinaaaa…”, commenta l’opinionista di Alfonso Signorini, quando la Gregoraci esce di scena per una sorpresa.

Malgioglio per sottolineare la sensualità e la bellezza celestiale di Elisabetta, propone ad Alfonso di diventare etero solo per una notte. In studio si solleva una risata generale che attira l’attenzione dell’ex moglie di Flavio Briatore. La Gregoraci risponde alla Elia e ne nasce un battibecco a distanza.

A placare gli animi interviene Alfonso Signorini. “È il suo compleanno, ma giustamente non se lo vuole rovinare per colpa tua, Antonella. Almeno il giorno del suo compleanno cerca di essere buona dai…”. Ma io ho fatto solo un commento sul suo look. Ho solo detto che era in mutande…Non ho detto assolutamente nulla di male”, la risposta di Antonella Elia.