Fortnite, arriva la skin di Flash: come sbloccarla gratuitamente

Da domani mercoledì 10 febbraio 2021 su Fortnite sarà disponibile la skin di Flash. Ecco come sbloccarla gratis

Il battle royale più famoso e giocato al mondo è senza dubbio Fortnite. Nonostante il passare degli anni, il titolo di Epic Games ha saputo rimanere sempre sulla cresta dell’onda grazie ai continui aggiornamenti e alle varie partnership che hanno portato a skin ed eventi esclusivi e parecchio apprezzati dagli utenti.

Dopo la collaborazione con DC Comics per Arrow, ecco un altro supereroe pronto a sbarcare sull’isola: stiamo parlando di Flash. Da domani mercoledì 10 febbraio 2021 partirà un maxi evento che permetterà agli utenti di ottenere in esclusiva e completamente gratis di ottenere la nuova mimetica da sfoggiare con gli altri players.

Fortnite, come sbloccare gratis la skin di Flash

Grandi notizie per tutti gli appassionati di DC Comics e di Fortnite: da domani mercoledì 10 febbraio 2021 parte il maxi evento per ottenere gratuitamente la skin del supereroe Flash. Il tutto avrà inizio a partire dalle prime ore del pomeriggio, e sarà aperto a tutti coloro con un account di livello pari a superiore a 30 e con autenticazione a due fattori attiva. Ci sarà una Coppa Flash, evento a coppie con un massimo di 10 partite giocabili per accumulare più punti possibili con azioni specifiche, con determinate posizioni e, ovviamente, con la vittoria reale.

Il sistema di assegnazione dei punti va dai 42 punti della win e va a scendere, fino ad arrivare al singolo punto ottenibile dalla posizione 45 alla 50. Per ricevere il costume in maniera totalmente gratuita bisognerà ottenere i punti necessari per piazzarsi tra il primo e il 3500° posto in classifica europea. Oltre alla skin, sarà possibile ottenere anche lo strumento da raccolta Laceratosi di Forza della Velocità, il dorso decorativo e l’emote Boccone al volo.