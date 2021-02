Fabrizio Corona e Asia Argento sono stati travolti dai commenti al veleno dei propri fan.

La loro relazione è iniziata da poco tempo, ma nonostante ciò la loro intesa è pari a chi fa coppia da una vita. Sempre sorridenti e sempre insieme, Fabrizio Corona e Asia Argento sembrano aver trovato la via della felicità. Dopo aver sbagliato strada in amore, i due sembrano aver imboccato la via giusta. L’ex marito di Nina Moric pubblica spesso scatti in “love” su Instagram ma l’ultimo, più degli altri, ha subito le critiche di moltissimi utenti.

Fabrizio Corona e Asia Argento, che ‘guaio’: fan in rivolta – FOTO

Quando c’è l’amore c’è tutto. Questo sentimento ti fa stare bene e sorridere, proprio come avviene per la Fabrizio Corona e Asia Argento. L’ultimo scatto pubblicato da lui ne è la conferma. Entrambi sono complici e sorridenti e lui ha commentato la foto scrivendo ‘Trouble’. Il gaio per Fabrizio sarà sicuramente l’amore che lo ha fatto rinascere.

La felicità della coppia però si scontra con i duri commenti degli utenti che sembrano ogni volta trovare un modo per dargli contro. La maggior parte delle accuse fanno riferimento a uso di sostanze stupefacenti, ma in fin dei conti chi è innamorato sorride sempre e ciò non vuol dire che si abbia fatto uso di droghe.