Si è conclusa l’analisi fatta dall’Oms a Wuhan, città cinese dove è esploso il Covid. Ecco tutti i risultati

A qualche settimana dall’inizio delle indagini sulle origini del Covid, il team dell’Oms volato a Wuhan – primo grande epicentro della pandemia – ha terminato il proprio lavoro e resi pubblici i risultati di quanto analizzato. La prima grande conclusione alla quali si è giunti è la seguente: il Coronavirus ha origine animale, ancora da capire quale. Le ipotesi più accreditate sono al momento i pipistrelli e i pangolini.

Peter Ben Embarek, il capo del team dell’Oms che si è recato a Wuhan, ha specificato che: “Si è parlato di una possibile fuga del virus da un laboratorio cinese, ma è estremamente improbabile“. Intervenuto in conferenza stampa, poi, ha dichiarato che le ricerche sono ancora in corso ma i dati: “Sono già sufficienti per affermare che l’origine sia animale“.

Covid, i risultati dell’analisi dell’Oms a Wuhan

Dopo settimane di ricerche ed analisi da parte di un team dell’Oms a Wuhan, si è potuto capire di più sul Covid e sulle sue origini. “Ancora non sappiamo da quale animale si sia originato il virus, i candidati più probabili sono i pipistrelli e i pangolini” le parole del professore Lian Wannian: “Abbiamo trovato dei campioni di Coronavirus in quelle specie, e non sono identici al Sars-Cov-2“.

Novità anche per ciò che riguarda le tempistiche, considerando che si parlava di una possibile comparsa del Covid anche prima della fine del 2019. Stando a quanto riferito dall’Oms, quest’ipotesi è da scongiurare: non ci sono tracce del virus in questo senso. L’obiettivo del team di ricerca è ora allargarsi al resto del mondo per tracciare con esattezza l’origine del Coronavirus.