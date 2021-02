Cecilia Cantarano, la verità sul fidanzato: fan delusi

Cecilia Cantarano ha deluso una grossa porzione di fan dopo aver scoperto la verità sul fidanzato della tiktoker romana

Cecilia Cantarano ha dovuto deludere parecchi fan che la volevano in coppia con un altro famoso tiktoker, Lele Giaccari, componente dei Q4. Nonostante il forte feeling che li lega, entrambi hanno chiarito che si tratta di una bellissima amicizia. Delusione per migliaia di fan che speravano di vederli come coppia, non solo nei video, ma anche nella vita.

Nonostante la Cantarano abbia rivelato anche di un flirt con l’attore di Élite, Jorge Lopez (interpreta Valerio, fratello di Lucrecia ndr), attualmente è fidanzata da tre anni con un ragazzo: Andrea. Si sa molto poco della sua relazione con il misterioso ragazzo perché Cecilia preferisce tenere separata la sua vita professionale da quella strettamente privata.

Cecilia Cantarano, chi è la famosa tiktoker

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia💛 (@ceciliacantarano)

Per i più giovani non è un nome nuovo quello di Cecilia Cantarano perché è una vera e propria star di TikTok. Nata a Roma il 27 marzo 2000 si è diplomata 3 anni fa al liceo artistico ed è proprio la sua innata arte nel far divertire le persone che l’ha resa famosa su TikTok. Spontanea, talentosa, simpatica, sono solo tre dei pregi che le hanno fatto conquistare 1 milione di followers su Instagram e quasi 3 milioni su TikTok.

Cecilia Cantarano è anche un’ottima cantante: Sagapò, Effetto Blur e Adesso mi diverto sono i suoi tre singoli pubblicati.