Calciomercato, Messi lascia il Barcellona: c’è la foto con la nuova maglia. Il campione argentino ha deciso di cambiare aria dal prossimo anno

Leo Messi lascerà il Barcellona la prossima estate. La notizia gira ormai da diversi mesi e a quanto pare potrebbe definitivamente diventare realtà a giugno. Nonostante le dimissioni di Bartomeu e le nuove elezioni presidenziali alle porte, il campione argentino ha ormai deciso che è giunto il momento di cambiare aria. La partenza di Suarez verso l’Atletico Madrid, suo fedelissimo nello spogliatoio e un feeling mai nato con Koeman hanno indirizzato definitivamente la scelta. Ma dove può andare Messi a 34 anni e con uno stipendio di oltre 100 milioni di euro netti a stagione?

Il contratto monstre è diventato pubblico nei giorni scorsi in Spagna, pubblicato da “El Mundo” e ha fatto comprendere la portata di un’operazione finanziariamente davvero per pochi. Gli unici in grado di accontentarlo sono gli arabi del PSG, con Al-Khelaifi che sarebbe pronto a fare follie per ricostruire la fantastica coppia con Neymar.

Calciomercato, Messi lascia il Barcellona: France Football pubblica la foto con la nuova maglia

France Football ha realizzato la propria prima pagina odierna con un bel fotomontaggio che mostra Messi vestito di rosso-blu. Maurizio Pochettino spinge per avere il connazionale a disposizione e costruire insieme un ciclo finalmente vincente anche a livello europeo. Di Maria e Neymar sono i suoi principali sponsor nello spogliatoio e Mbappè non vede l’ora di completare un tridente da sogno. Per rendere fattibile l’operazione dal punto di vista economico il PSG sta pensando ad un piano in stile Beckham, con sponsor coinvolti nel pagamento dello stipendio. Messi arriverebbe a parametro zero senza quindi esborso per il cartellino e potrebbe diventare anche ambasciatore dei Mondiali in Qatar nel 2022. Manca ancora una conferma ufficiale, ma in Francia sono sicuri che il colpo del secolo andrà in porto.