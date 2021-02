Addio a Mary Wilson, ex membro delle The Supremes

Lutto nel mondo della musica: è morta Mary Wilson, membro delle The Supremes insieme a Diana Ross e Florence Ballard.

Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spenta Mary Wilson, membro del leggendario trio le Supremes composto con Diana Ross e Florence Ballard. Le tre donne fecero la storia a cavallo tra gli anni 60 e 70 prima dello scioglimenti avvenuto nel 1977. Adesso, dopo la scomparsa della Ballard nel lontano 1977, si aggiunge anche la Wilson morta all’improvviso nella sua abitazione a Las Vegas a causa di un malore. Aveva 76 anni.

Mary Wilson muore a 76 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mary Wilson (@mwilsonsupreme)

I funerali, causa soprattutto il Covid-19, saranno svolti in forma privata in famiglia e senza la partecipazione dei fan. Sposata con Pedro Ferrer salvo poi divorziare successivamente, ebbe tra figli tra cui il pover Rafael che morì all’età di 14 anni in un incidente stradale dove anche la stessa cantante fu coinvolta ma senza gravi conseguenze.