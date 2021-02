Vaccino Pfizer, arrivano conferme: “È efficace contro varianti”

Arrivano conferme sull’efficacia del Vaccino Pfizer contro le varianti. Lo studio pubblicato su Nature Medicine

Tema caldo delle ultime settimane è l’efficacia dei vaccini attualmente sul mercato contro le varianti Covid rilevate in giro per il mondo. Diversi ricercatori stanno effettuando studi sui farmaci in commercio, e i risultati continuano ad essere confortanti. Nello specifico, dal Nature Medicine arrivano conferme sull’efficacia del vaccino Pfizer contro le varianti.

Uno studio condotto su un gruppo di 20 pazienti vaccinati da un team di ricercatori della University of Texas Medical Branch ha voluto chiarire gli effetti del farmaco. Gli autori avrebbero trovato prove di neutralizzazione anche dei virus mutanti, seppur con alcune differenze. Pare infatti che i risultati contro la variante sudafricana siano leggermente inferiori rispetto a quella inglese.

Vaccino Covid in Italia, oltre 2.5 milioni di dosi somministrate

Intanto, arrivano notizie confortanti sul fronte campagna vaccinale in Italia. Ad oggi, le dosi somministrate sono 2.555.524: numeri ottimi, pari all’88,4% dei rifornimenti ricevuti. Nello specifico, la somministrazione ha per ora riguardato 1.608.339 donne e 947.185 uomini. A riportare questi dati un report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, aggiornato a questa mattina. 293 i punti di somministrazione regionale nei quali sta procedendo la campagna vaccinale, con 2.890.575 dosi di Pfizer ricevute e 112.800 di Moderna.

In Friuli Venezia Giulia, inoltre, si passerà già da questa settimana alla fase successiva: il vaccino per gli over 80. Ben 108mila cittadini riceveranno le due dosi del farmaco, come annunciato dal vicepresidente della Giunta regionale Riccardo Riccardi. L’adesione ha già raggiunto numeri vicini al 90%.