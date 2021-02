USA, bombardieri inviati in Norvegia: missione nell’Artico contro la Russia. Un chiaro segnale di risposta del neo presidente Biden alle tensioni che stanno nascendo nella zona

Le tensioni che stanno nascendo nella regione artica e che vedono coinvolte la Russia, tirano in ballo anche gli Stati Uniti. E’ notizia delle ultime ore, riportata dalla Cnn citando fonti interne al Pentagono, che l’aeronautica americana sta schierando bombardieri B-1 in Norvegia, come segnale di presenza da inviare a Mosca. Nessuna aggressione russa sarà accettata al confine col paese nord-europeo, così come nell’Artico, sempre più zona chiave per le tratte commerciali del futuro. Con lo scioglimento progressivo dei ghiacci del Polo Nord, il passaggio verso l’Atlantico diventerà la via d’oro del futuro.

Quattro aerei B-1 della US Air Force e circa 200 membri del personale della Dyess Air Force sono partiti dal Texas per essere schierati nella base aerea di Orland in Norvegia. Nelle prossime tre settimane inizieranno le missioni nel Circolo Polare Artico e nello spazio aereo internazionale al largo della Russia nordoccidentale.

USA, bombardieri inviati in Norvegia: fonti del Pentagono confermano

Negli ultimi mesi il Pentagono ha già inviato diversi bombardieri B-52 in Medio Oriente, come risposta militare americana alle tensioni crescenti in quella parte del mondo. Un ritorno all’attività sul campo che ha superato l’impasse legata alla pandemia di Covid.

Il presidente Joe Biden ha già dimostrato di essere pronto ad adottare un approccio più duro anche nell’Artico e nei confronti di Mosca rispetto al suo predecessore Donald Trump. Nella prima telefonata ufficiale con Vladimir Putin ha affrontato anche la questione Navalny e il duro attacco informatico subito nell’ultimo periodo. Tutti aspetti spinosi che stanno irrigidendo il rapporto tra le due super potente come non avveniva da anni.

Le ultime mosse militari russe hanno profondamente preoccupato il Dipartimento della Difesa USA. L’idea di Mosca di bloccare il potenziale accesso all’Artico per le risorse naturali e l’accesso marittimo cozza con le volontà americane e porterà inevitabilmente ad un duro confronto.