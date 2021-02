Tragedia India, crolla un ghiacciaio: 15 morti e 160 dispersi – VIDEO

Paura in India, con una vera e propria tragedia. Crolla infatti un ghiacciaio provocando almeno 15 morti ed oltre 160 dispersi: 25 persone tratte in salvo.

Una vera e propria tragedia ha colpito l’India, dove crolla all’improvviso un ghiacciaio provocando ben 15 vittime accertate. Corsi sul posto, i soccorsi ad ora hanno rilevato oltre 160 persone disperse, mentre solamente 25 vite sono state portate in salvo. Il crollo del ghiacciaio ha provocato una valanga nel distretto di Chamoli.

La località si trova nello stato dell’Uttarakhand, ai piedi dell’Himalaya. La tragedia ha colto di sorpesa i cittadini indiani, che hanno assistito tramite le tv locali ai soccorsi delle persone incastrate sotto la valanga. Andiamo quindi a vedere il momentaneo report delle autorità indiane.

Come abbiamo ampiamente anticipato, il crollo del Ghiacciaio indiano si è verificato al ridosso dell’Himalaya. In seguito si è creata una valanga che ha travolto diversi cittadini. Al momento, infatti, le autorità hanno riportato ben 15 morti, 160 dispersi e 25 vite portate in salvo da sotto le macerie. Inoltre, sempre la valanga ha danneggiato due centrali idroelettriche e cinque ponti, spezzando anche diverse strade durante la sua discesa.

Delle oltre 200 persone disperse, al momento i soccorsi sono riusciti a mettere in salvo 25 vite. Inotlre i 15 decessi sono stati rilevati in diverse zone del villaggio. A fornire ulteriori aggiornamenti ci ha pensato Ashok Kumar, capo della polizia dell’Uttarakhand. Infatti Kumar ha confermato che sono ancora in corso le operazioni di soccorso dei cittadini. Stando alle parole del capo della polizia ci sarebbero oltre 30 operai bloccati in un tunnel.