Tom Brady, il quarterback più vincente della storia NFL, ha una moglie bellissima che è stata uno degli angeli di Victoria’s Secret.

La moglie di Tom Brady è Gisele Bundchen, modella classe 1980 originaria di Horizontina, una cittadina del Sud del Brasile. Sin da piccola aveva la passione per la moda e sognava un giorno di diventare una modella. Così come per il marito, anche lei è riuscita a coronare il suo sogno diventando la modella più apprezzata e considerata da tutti la più bella al mondo.

Gisele aveva 14 anni quando venne notata da un talent scout mentre si trovava con le sue sorelle in un Mc Donald di San Paolo. Il primo concorso a cui partecipò fu The Look of the year di Elite Model Management. Da quel momento la sua vita cambiò radicalmente. Ha lavorato per i marchi più prestigiosi, divenendo anche dal 2000 al 2006 una degli angeli di Victoria’s Secret.

Tom Brady, la moglie è l’ex di Leonardo Di Caprio: la conoscete? – FOTO

Prima di incontrare Tom Brady, Gisele Bundchen ebbe una storia con Leonardo Di Caprio. Il fidanzamento con l’attore hollywoodiano durò ben cinque anni ma alla fine, per motivi che non sono mai stati rivelati, la relazione giunse al capolinea.

Dopo Di Caprio, Tom Brady. Alla fine del 2006, Gisele ha incontrato il suo attuale marito, il quarterback Tom Brady dei Tampa Bay Buccaneers, fresco del suo settimo titolo in carriera. La coppia ha vissuto a Boston fino a quando il marito ha giocato con i New England Patriots. Con il trasferimento del quarterback a Tampa, hanno acquistato una villa a Miami vendendo la precedente per 160 milioni di dollari. I due, inoltre, sono anche genitori di due bellissimi bambini: Benjamin Rein e Vivian Lake.