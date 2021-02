Sondrio, un masso si stacca e travolge un auto: c’è una vittima 

Sondrio choc: terribile incidente in un tratto roccioso. Un masso si stacca da una montagna e travolge in pieno un’auto di passaggio.

Terribile tragedia quest’oggi a Civo in provincia di Sondrio: un grosso masso si è staccato da una parte rocciosa e ha colpito in pieno un’auto di passaggio uccidendo l’unica persona al suo interno. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale e i soccorsi non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dell’automobilista.

Potrebbe interessarti anche —-> Genova choc, donna su monopattino travolta e uccisa da un camion

Sondrio, masso travolge un’auto

Il guidatore stava percorrendo una piccola strada, una scorciatoia, che collega diversi piccoli centri. Il problema è che questa si trova a ridosso di un costone roccioso e proprio da lì c’è stato il cedimento che ha travolto la vettura trovatasi al posto sbagliato al momento sbagliato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre il corpo rimasto incastrato nell’abitacolo, e i carabinieri.