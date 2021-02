SkillsLand, nasce l’App per la formazione a distanza di Leone Group

SkillsLand, sbarca in Italia una nuova applicazione per la formazione a distanza. Ecco di cosa si tratta e come funziona.

Formarsi a distanza coniugando qualità, rapidità e sicurezza: da oggi è possibile con SkillsLand, la nuova applicazione targata Leone Group. Si tratta della prima applicazione in Italia che consente di essere sempre formati filtrando fake news, inesattezze e argomenti di dubbia fonte nell’immenso oceano del web. Gli argomenti su cui consultarsi sono molteplici: coaching, imprenditoria, marketing, gestione d’impresa, tecniche di vendita, problem solving, comunicazione e psicologia.

SkillsLand, ecco la nuova app che sbarca in Italia

Tutti elementi fondamentali per aumentare le opportunità di business e migliorare la qualità di vita. Il tutto attraverso una serie smisurata di contenuti costantemente aggiornati per ottimizzare il nostro tempo prezioso. “Con i nostri percorsi abbiamo rivoluzionato il modo di fare formazione, abbiamo fatto sì che migliaia di persone realizzassero i propri sogni. Le abbiamo ispirate e aiutate, c’è chi ha aperto una propria azienda e chi ha incrementato i propri guadagni”, ha riferito entusiasta il patron del gruppo, Leonardo Leone, alla conferenza di presentazione.

Un aspetto fondamentale è anche la praticità dell’app, come spiega il general manager di Evoluzione Personale: “L’app – riferisce Armando Perrone – è sviluppata tenendo conto di due concetti fondamentali ma per niente scontati: semplicità e praticità, considerando che non tutti sono avvezzi alla tecnologia”. Nessuna paura quindi anche per chi è poco incline a questi strumenti: bisogna solo scaricarla e scoprirete che sarà tutto assolutamente semplice.