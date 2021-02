PlayStation Store, tantissimi giochi in sconto a meno di 15 euro

Il PlayStation Store ha deciso di lanciare tantissimi sconti per i giochi della PS4, disponibili a meno di 15 euro

Mentre Sony è alle prese con le difficoltà nella fornitura delle nuove PS5 in tutto il mondo, non si è certamente dimenticata dei possessori di PS4. Tantissime le offerte e le iniziative che stanno venendo lanciate, dedicate principalmente a tutti coloro che hanno un abbonato al servizio multiplayer a pagamento.

Nello specifico, questa settimana è iniziata con una serie di nuove offerte dedicate al PlayStation Plus, con tantissimi giochi per PS4 in sconto a meno di 15 euro. Diverse le disponibilità, con anche titoli AAA/AA e produzioni indipendenti di ogni tipo. Andiamo a vedere nel dettaglio le migliori offerte al momento disponibili.

PlayStation Store, giochi a meno di 15 euro

Sony ha deciso di lanciare una serie di sconti unici ed esclusivi per gli abbonati al servizio Plus, con tanti titoli in sconto a meno di 15 euro su PlayStation Store. Si parte da BioShock Infinite a soli 14,99 euro, mentre Dragon Ball Xenoverse costa 6.79 euro. Presenti anche LEGO Jurassic World e Assassin’s Creed Unity e Syndicate, in vendita rispettivamente a 11,99 euro e 9,89 euro. Per gli appassionati di Batman, c’è Arkham Knight a 12,99 euro. In offerta anche Fallout 4 a 5.99 euro e Just Cause 5 Reloaded a 9,99 euro.

Ci sono poi i migliori classici della PS4 e i giochi più amati a meno di 2 euro, senza escludere anche i tantissimi titoli premiati dalla critica. Attesi per i prossimi giorni ulteriori prezzi al ribasso, dedicati al San Valentino. Ci si aspetta nuove promozioni già a partire da metà settimana.